Cebeci Stadyumu’nun yıkılmasına tepkiler sürüyor

Cebeci’de yıllarca pek futbol karşılaşmasına sahip olan tarihi Cebeci Stadyumu, millet bahçesi yapılacağı için yıkılacak. Buna tepki gösteren, Ankara Mimarlar Odası, meslek örgütleri, mahalle yaşayanlar ve taraftar grupları stadın önünde toplanarak bu yıkıma tepki gösterdi.
Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, stadın tıpkı Saraçoğlu Mahallesi’nde olduğu gibi çürümeye terkedildiğini vurguladı. Candan, yıkımın Ankara Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davanın devam etmesi nedeniyle sürdürülemeyeceğini savundu.
Stadın önünde yapılan açıklamanın ardından statta inceleme yapmak isteyen meslek örgütü üyeleri, polis tarafından engellendi.
Son Güncelleme: 18.05.2021 19:55