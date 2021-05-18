Cebeci Stadyumu’nun yıkılmasına tepkiler sürüyor

Cebeci’de yıllarca pek futbol karşılaşmasına sahip olan tarihi Cebeci Stadyumu, millet bahçesi yapılacağı için yıkılacak. Buna tepki gösteren, Ankara Mimarlar Odası, meslek örgütleri, mahalle yaşayanlar ve taraftar grupları stadın önünde toplanarak bu yıkıma tepki gösterdi.

Meslek örgütleri, Mimarlar Odası ve sivil toplum kuruluşlarına üye olan bazı kişiler yaptığı açıklamada Cebeci Stadyumu’nun Ankara’nın sembol yapılarından birisi olduğunu belirterek bu sembolün çürümesini ve yok olmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, stadın tıpkı Saraçoğlu Mahallesi’nde olduğu gibi çürümeye terkedildiğini vurguladı. Candan, yıkımın Ankara Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davanın devam etmesi nedeniyle sürdürülemeyeceğini savundu.

Stadın önünde yapılan açıklamanın ardından statta inceleme yapmak isteyen meslek örgütü üyeleri, polis tarafından engellendi.