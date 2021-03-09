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CDC’den son dakika açıklaması! Aşının yan etkileri kadınları etkiliyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) koronavirüs aşısı sonrasında yan etkileri cinsiyet ayrımına göre araştırdı. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar kadınları etkiledi.

09 Mart 2021 Salı 13:44
CDC’den son dakika açıklaması! Aşının yan etkileri kadınları etkiliyor!
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Koronavirüs dünya genelinde bir yıla yakındır devam ederken vaka artışları ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Ülkeler arasında aşı savaşının çıkmasının ardından çalışmalar hızla sürüyor. Aşıların çıkması ile birlikte virüsün mutasyona uğraması kafaları karıştırırken uzmanlar araştırmalara devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) aşıların yan etkileri araştırdı. 7 bin kişiden yüzde 80’nin kadınlar üzerinde yan etkilerinin çok olduğunu söyleyen Korunma Merkezi, rapor sonucunda baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerin kadınlarda daha çok görüldüğü dikkat çekti.

Pennsylvania’da sağlık görevlisi olarak çalışan Shelly Kendeffy, aşı olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Aşı olması sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamayan sağlık görevlisi, daha sonra dişlerinin ağrıdığını ve terlediğini söyledi. Baş ağrısı ve vücut ağrıları çektiğini söyleyen Kendeffy, New York Times gazetesinde açıklamalarda bulundu.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCDCKadınYan Etki
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