CD Project’e siber saldırı!

Cyberpunk 2077’nin birçok problem ile piyasaya sürülüşüyle birlikte itibarı zedelenen CD Project, bu sefer de siber saldırının kurbanı oldu. Son zamanlarda en çok konuşulan Cyberpunk 2077 ve The Witcher serilerinin geliştiricisi olan CD Project dün gerçekleşen bir siber saldırının kurbanı olduklarını açıkladı. Geliştiricilerin en önemli bilgisayarlarından birisine ulaşmayı başaran hackerların şu an şirketin hangi bilgilerine sahip olduğu bilinmemekte.

Siber saldırıyı gerçekleştiren ekibin CD Project’ten fidye istediği ortaya çıktı. Şirketin önemli bilgilerini ve dosyalarını ele geçirip şifreleyen siber saldırı ekibinin bu dosyalar karşılığında CD Project’ten fidye istediği ortaya çıktı. CD Project’in isteklerini karşılamadığı takdirde elinde olan tüm bilgilerini halka ifşa edeceğini söyleyen siber saldırı ekibi ortalığı iyice kızıştırdı.

