Çay diye aldığı kutuların içinden hayvan gübresi çıktı!

Adıyaman Belediyesi çalışanı Uğur Ay adlı vatandaş, geçtiğimiz hafta seyyar satıcının piyasada 200 TL olduğunu iddia ettiği çayı 50 TL’ye satın aldı. Satıcıdan 4 paket çay alarak 200 lira ödeme yapan Ay, eve gelince hayatının şokunu yaşadı.

Çay kutusunun içinden hayvan gübresi çıktı

Uğur Ay, eve geldiğinde kutuları açınca şok yaşadı. Çay diye satın aldığı kutuların içerisinden hayvan gübresi çıktığını gören Ay, durumu polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, kutulardan çıkan üründen numune aldı. Polis ekipleri ise vatandaşı dolandıran seyyar satıcının yakalanması için çalışma başlattı.

‘’Ben dolandırıldım, başkaları mağdur olmasın’’

Çay diye aldığı kutuların içerisinden hayvan dışkısı çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Uğur Ay, diğer vatandaşları seyyar satıcılar hakkında uyardı. Ay, ‘’Fiyatı uygun diye 4 kutu aldım. Ben aldatıldım ve dolandırıldım, başkalarının benim gibi mağdur olmaması için ucuz ürünlerden uzak durmasını istiyorum’’ dedi.