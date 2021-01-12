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Çatalca’da işlenen cinayetin katil zanlısı suçunu itiraf etti! “Göğsünden yaraladım”

İstanbul Çatalca’da yaşanan kadın cinayetini sonuç buldu. Katil zanlısını suçunu kabul ederek olanları anlattı. Zeynep Güngör’ün ölümüne sebep olan Ecevit B. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

12 Ocak 2021 Salı 20:10
Çatalca’da işlenen cinayetin katil zanlısı suçunu itiraf etti! “Göğsünden yaraladım”
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4 çocuk annesi Zeynep Güngör 19 Eylül 2019 tarihinde kayboldu. Kaybolduktan 12 sonra ablası Melek D. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Zeynep Güngör’ün bulunması için jandarma ekipleri harekete geçti.   5 günlük arama sonucundan sonra 24 Eylül 2019 tarihinde Çatalca’da ormanlık bir alanda bulunan Zeynep Güngör’ün cesedi deforme olduğundan kaynaklı parmak izi alınamadı ve kimlik tespiti yapılamadı. Ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü.
 

 Zeynep Güngör’ün katili bulunması için Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucunda 4 çocuk annesi kadının şüpheli Ecevit B. olduğunu tespit ederek katil zanlısının olayın olduğu gün Hatay’a gittiğini ve yaşamına orada devam ettiği öğrenildi. Hatay’da yakalanan katil zanlısı İstanbul’a geri getirilerek ifadesi alındı. İfadesinde öldürdüğüne dair itiraf eden Ecevit B. “Aramızda çıkan tartışma sonucunda göğsünden yaraladım." diyerek suçunu kabul etmiş oldu.




Son Güncelleme: 12.01.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCinayetçatalca
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