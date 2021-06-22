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Canlı yayında küplere binen Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e ateş püskürdü!

Duayen gazeteci Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında başlayan tartışma tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweete öfkelenen Dündar, canlı yayın sırasında Özdil'e neredeyse ateş püskürdü.

22 Haziran 2021 Salı 09:44
Canlı yayında küplere binen Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e ateş püskürdü!
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Sözcü gazetesinin köşe yazarı Yılmaz Özdil, Tele1 kanalının kurucularından Sezgin Baran Korkmaz'dan destek aldığına karşı ortaya atılan imalara karşı tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Gazeteci Uğur Dündar, ise canlı yayın sırasında Yılmaz Özdil'in attığı tweete sinirlendi ve Özdil'e karşı 'Yazıklar olsun, o tweeti nasıl paylaştın, karşıma çıkma bir daha..' gibi sözler söyledi.

TELE 1 kanalından yayınlanan bir bir programa konuk olan gazeteci Uğur Dündar, burada yaptığı konuşmasında Yılmaz Özdil'in paylaşımına değindi ve bir andan öfkelenen Dündar, deyim yerindeyse Yılmaz Özdil'e ateş püskürdü. Avusturya'da gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirilmesi için bir çalışma başlatılan iş insanı ve aynı zamanda Tele 1'in kurucularından Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar için bir kanal kurulduğunu iddia eden Yılmaz Özdil'in bu paylaşımını ele alan duayen gazeteci, bu iddianın kendisine sorulması üzerine canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

Sert ifadelerle Yılmaz Özdil'e yüklenen Uğur Dündar, çok yakından tanıdığı bir kişinin kendisi hakkında böyle bir şey düşünmesinin affedilemez olduğunu dile getirdi ve 'Yazıklar olsun, o Tweeti nasıl yayınladın, Karşıma çıkma artık, çok fena yaparım. Benim için bittin..' gibi ifadeler kullandı.

Canlı yayında öfkesine hakim olamayan Uğur Dündar'ın bu ifadelerine karılık sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yılmaz Özdil ise paylaşımında sadece SBK iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyledi.

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 09:44
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Anahtar Kelimeler:
Ugur DündarYılmaz ÖzdilTELE 1Kavga
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