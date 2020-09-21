Canlı yayında kızının öldüğünü öğrenen acılı anne yürekleri dağladı

15 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten’in acı haberi geldi. Müge Anlı’nın bugün yayınlanan programına katılan Çelikten’in, ormanlık alanda cansız bedenine rastlandığı açıklandı. Kızının ölüm haberini alınca büyük bir üzüntü yaşayan anne canlı yayında ağıt yaktı.
Bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Müge Anlı, Duygu Çelikten’in sırtından ve yan tarafından aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Yürütülen kısa süreli çalışma sonucunda Çelikten’in 10 gündür ölü olduğu öne sürülüyor.
Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57