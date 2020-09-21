İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Canlı yayında kızının öldüğünü öğrenen acılı anne yürekleri dağladı

15 gündür kayıp kızı Duygu Çelikten'in bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen Leyla Çelik'ten acı haberi canlı yayında aldı. Acılı annenin ağıt yaktığı anlar yürekleri dağladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:57
Canlı yayında kızının öldüğünü öğrenen acılı anne yürekleri dağladı
Takip Et:

15 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten’in acı haberi geldi. Müge Anlı’nın bugün yayınlanan programına katılan Çelikten’in, ormanlık alanda cansız bedenine rastlandığı açıklandı. Kızının ölüm haberini alınca büyük bir üzüntü yaşayan anne canlı yayında ağıt yaktı.


Müge Anlı’dan kızını bulması için yardım isteyen anne Leyla Çelikten, acı haberi canlı yayında aldı. 15 gündür haber alınamayan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda tespit edildi.

Bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Müge Anlı, Duygu Çelikten’in sırtından ve yan tarafından aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Yürütülen kısa süreli çalışma sonucunda Çelikten’in 10 gündür ölü olduğu öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıDuygu çelikten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafeteryada maskesiz oturan Milli Eğitim Müdürlerine ceza
Kafeteryada maskesiz oturan Milli Eğitim Müdürlerine ceza
Adana'da alkolü fazla kaçıran hakim polislere saldırdı
Adana'da alkolü fazla kaçıran hakim polislere saldırdı
MSB: Fırat Kalkanı noktasına ateş açan 3 kişi etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı noktasına ateş açan 3 kişi etkisiz hale getirildi
Son dakika... Marmaray yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Seferler çift yönlü durduruldu
Son dakika... Marmaray yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Seferler çift yönlü durduruldu
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı
Çorum'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Popüler Haberler

Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
2019 Black Friday'de ne kadar harcama yapıldı? Kara ve efsane cuma satış rakamları belli oldu
Harzemşah dizisi çocuk oyuncusu Ege Atabek Uymaz kimdir? yaşı ve yer aldığı yapımlar
2020 Mantar yetiştiricilerine devlet destekleri
Bakıcı sigortası nedir? Bebek bakıcısı sigortası nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 13 Temmuz 2019 Cumartesi - Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.