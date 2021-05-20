İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Çankırı'da sokak ortasında şiddet uygulayan saldırganlar tutuklandı

Çankırı'da mal paylaşımı nedeni ile eski eli ile arasında tartışma çıkan ve talihsiz kadına sokak ortasında şiddet uygulayan üç kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:44
Çankırı'da sokak ortasında şiddet uygulayan saldırganlar tutuklandı
Takip Et:

Çankırı’da mal paylaşımı nedeni ile çıkan kavga nedeni ile eşine şiddet uygulayan kişi ve yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Çankırı’ya bağlı Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Meryem Yel isimli kadın kalan eşyalarını almak için gittiği yerde eski eşi S.Ç ile tartıştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile beraber S.Ç’nin akrabaları T.G ve O.Ç da tartışmaya dahil oldu. S.Ç, T.G ve O.Ç Meryem Yel’e sokak ortasında şiddet uyguladı. Şiddet anları kameralara yansırken ihbar üzerine gelen emniyet ekipleri saldırganları gözaltına aldı.

İfadeleri alınan kişilerden S.Ç ve O.Ç tutuklanarak savcılığa sevk edilirken T.G ise adli kontrol şartı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çankırıTutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Koronavirüs nasıl korunabiliriz? Salgın için kişisel temizlik ve genel temizlik önerileri
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel nerelidir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2021 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 29. Bölüm fragmanı izle
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.