Çankırı'da sokak ortasında şiddet uygulayan saldırganlar tutuklandı

Çankırı’da mal paylaşımı nedeni ile çıkan kavga nedeni ile eşine şiddet uygulayan kişi ve yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Çankırı’ya bağlı Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Meryem Yel isimli kadın kalan eşyalarını almak için gittiği yerde eski eşi S.Ç ile tartıştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile beraber S.Ç’nin akrabaları T.G ve O.Ç da tartışmaya dahil oldu. S.Ç, T.G ve O.Ç Meryem Yel’e sokak ortasında şiddet uyguladı. Şiddet anları kameralara yansırken ihbar üzerine gelen emniyet ekipleri saldırganları gözaltına aldı.

İfadeleri alınan kişilerden S.Ç ve O.Ç tutuklanarak savcılığa sevk edilirken T.G ise adli kontrol şartı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.