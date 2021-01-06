Çankırı'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde İndağı bölgesinden Ilgaz yönüne doğru ilerleyen seyir halindeki araç, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ilgaz yönünden gelen 06 BCJ 289 plakalı aracı Berat Yılmaz kullanıyordu. Sürücü Berat Yılmaz karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım’ın kullandığı Kangoo marka araç ile çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücüler kazanın ardından ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Korkunç kazada Mustafa Yıldırım’ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan Ayşe Yıldırım ve Mehmet Tosun hayatını kaybetti. Berat Yılmaz ve Gökhan Ekinci ise yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Sağlık ekipleri yaralıları Çankırı Devlet Hastanesi’nde kaldırırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.