Çankırı'da 6 kişide mutasyonlu virüs görüldü

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ildeki koronavirüs vakaları hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Çankırı’da Covid-19 vaka sayılarında azalma kaydedildiğini belirten Vali Ayaz, mutasyonlu virüs görülen illerden biri olduklarını söyledi.

‘’İlimizde de mutasyonlu virüs görüldü’’

Mutasyonlu virüs taşıyan aktif 6 vaka mevcut

Açıklamalarına devam eden Vali Ayaz Çankırı’da da mutasyonlu virüs görüldüğünü söylerken, mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığının çok yüksek olduğunu belirtti. Vali Ayaz, tüm vatandaşları tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Vali Ayaz, mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen şahısların izolasyonda olduğunu, yaşlarının genç olduğunu ve genel durumlarının iyi olduğunu söyledi. Mutasyonlu virüs taşıyan hastaların temaslı olduğu kişiler için geniş bir filyasyon çalışması yapıldığını söyleyen Ayaz, temaslı olan herkesi karantinaya aldıklarını dile getirdi.

‘’5’i bağlantılı 1’i bağlantısız’’

5 vakanın eski, 1 vakanın ise yeni olduğunu söyleyen Vali Ayaz, bu hastalardan 5’inin birbirleriyle bağlantılı ancak diğerinin bağımsız bir kişi olduğunu belirtti. Mutasyonlu virüsün bulaşma hızının oldukça yüksek olduğunu ve vatandaşların tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini aktardı.