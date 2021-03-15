Çankırı Valiliği'nden acil durum ilanı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları bazı illerde vaka sayılarında artış görülmesine neden olurken bu illerin arasına Çankırı'da eklendi. Kontrollü normalleşmeye geçiş yapan Çankırı'da son bir hafta içerisinde vaka sayılarının değişerek artış göstermesi Valiliği harekete geçirdi. Vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için acil durum ilan eden Valilik, çok sıkı denetim sürecine girmeye karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, 15 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs aşısının 2'nci dozunu bugün oldu. Aşı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, son günlerde artış gösteren vaka sayıları ile ilgili geçtiğimiz haftaki sonuçların hoş olmadığını belirterek bu durumun risk haritasındaki renklerinin değişmesine neden olabileceğini söyledi.

Vaka artışlarının önüne geçmek için acil durum ilan ettiklerini ifade eden Vali Ayaz, il ve ilçe merkezlerinde çok sıkı bir denetim süreci başlatacaklarını ve tedvirlere ilişkin ilin farklı yerlerinde gerekli afişleri asacaklarını söyledi. Maske takmanın zorunlu olduğu ilin ilan edilen yerlerde sigara bile içmenin yasak olduğuna dikkat çeken Vali Ayaz, artışı engellemek için de bu hafta gerekli bütün adımları atacaklarını belirtti.