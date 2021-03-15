İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Çankırı Valiliği'nden acil durum ilanı!

Koronavirüs salgınında artış gösteren vaka sayıları Çankırı Valiliği'ni harekete geçirdi. Vali Abdullah Ayaz, pandemi sürecinde gelinen son noktayla ilgili acil durum ilan ettiklerin ve sıkı bir denetim sürecine girdiklerini duyurdu.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:19
Çankırı Valiliği'nden acil durum ilanı!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları bazı illerde vaka sayılarında artış görülmesine neden olurken bu illerin arasına Çankırı'da eklendi. Kontrollü normalleşmeye geçiş yapan Çankırı'da son bir hafta içerisinde vaka sayılarının değişerek artış göstermesi Valiliği harekete geçirdi. Vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için acil durum ilan eden Valilik, çok sıkı denetim sürecine girmeye karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, 15 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs aşısının 2'nci dozunu bugün oldu. Aşı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, son günlerde artış gösteren vaka sayıları ile ilgili geçtiğimiz haftaki sonuçların hoş olmadığını belirterek bu durumun risk haritasındaki renklerinin değişmesine neden olabileceğini söyledi.

Vaka artışlarının önüne geçmek için acil durum ilan ettiklerini ifade eden Vali Ayaz, il ve ilçe merkezlerinde çok sıkı bir denetim süreci başlatacaklarını ve tedvirlere ilişkin ilin farklı yerlerinde gerekli afişleri asacaklarını söyledi. Maske takmanın zorunlu olduğu ilin ilan edilen yerlerde sigara bile içmenin yasak olduğuna dikkat çeken Vali Ayaz, artışı engellemek için de bu hafta gerekli bütün adımları atacaklarını belirtti.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çankırı ValiliğiAcil Durum IlanıKoronavirüsVaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?
Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?
Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?
Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mansur Yavaş, pqueen Twitch yayını ne zaman, saat kaçta olacak? Mansur Yavaş, Pelin Baynazoğlu pqueen Twitch yayını nasıl izlenir?
Mansur Yavaş, pqueen Twitch yayını ne zaman, saat kaçta olacak? Mansur Yavaş, Pelin Baynazoğlu pqueen Twitch yayını nasıl izlenir?
Lütfen Platformu ve Dijital mektup nedir? Dijital mektup nasıl gönderilir?
Lütfen Platformu ve Dijital mektup nedir? Dijital mektup nasıl gönderilir?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi ne zaman bitiyor, ne zaman final yapacak?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
Terken Hatun kimdir? Terken Hatun nasıl ve ne zaman öldü? Terken Hatun ölümü, Terken Hatun hain mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
Sefirin Kızı 44. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Sefirin Kızı yeni bölüm, Star TV Sefirin Kızı son bölüm izle
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB derbi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanlı Yayın dizisi ne zaman başlayacak? Kanlı Yayın dizisi konusu ve oyuncuları
İşsizlik maaşı için gerekli olan şartlar nelerdir? 2021 İŞKUR işsizlik maaşı hesaplama ve başvuru işlemleri
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Hepsi Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Kefaret dizisinde Remzi karakterini Mustafa Uzunyılmaz canlandırıyor
8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
Survivor 2021 Birleşme Partisine kim gelecek?
Potemkin Zırhlısı filmi konusu ve oyuncuları
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Maraşlı dizisi izlendi mi? Maraşlı beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.