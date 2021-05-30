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Çankaya Belediyesi pandemi sonrası sanat etkinliklerine dönüyor

Çankaya Belediyesi, pandemi sebebi ile kapanmaların bitmesi ile beraber Haziran ayında Başkentlileri festivaller ve sergilerle buluşturacak. Başkentliler yaza 8 sergi ve 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festival ile girecek.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:57
Çankaya Belediyesi pandemi sonrası sanat etkinliklerine dönüyor
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Çankaya Belediyesi, kültür merkezlerinde “Sanatla Buluşma Zamanı” adı altında pandemi koşullarına uygun bir şekilde 8 sergi ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali düzenleyecek. Sergiler ve festival Haziran ayı içerisinde yapılacak. Her sene Çankaya Belediyesinin de desteği ile sinema severler ile buluşan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu sene 27 Mayıs’ta online platformlarda sevenlerini ağırlamaya başladı.

Festival, 3 Haziran tarihine kadar intenet üzerinden takip edilebilecek. Bunun yanı sıra pandemi koşulları kapsamında 4 Haziran tarihinde sinema salonlarına da taşınacak. Festival, 11 Haziran tarihine kadar da kısıtlamalar göz önünde bulundurularak devam edecek.

Haziran ayındaki sergilerden biri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 18 Haziran’da başlayacak Pandemi Eskizleri Karma Sergisi, 41 sanatçının pandemi döneminde korona virüs salgının imgesel boyutunu düşünerek tasarladıkları desenleri sanatseverler ile buluşturacak. Bu özel sergi, 29 Haziran’a kadar açık olacak.

İlk sergi Fikret Otyam’da

Çankaya’nın yeni kültür ve sanat adresi olan Fikret Otyam Sanat Merkezi, Murat Germen'in “Feyezan/Overflow” adlı sergisi ile Haziran’da tüm Başkentli sanatseverler ile buluşacak. Postmoden akım içinde “eski ve yeni normal” arasında sıkışmış olan günlük hayatın ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulayan sergi, sanatçının üç farklı mecrada gerçekleştirdiği ortak bir eleştiriyi izleyicinin karşısına çıkaracak. Sergi, 11 Haziran – 31 Ekim arasında yapılacak. Bunların yanı sıra sergi, pandemi dönemi yaşam gerçeklerinin de hafızası olmaya aday olacak.

Çankaya Belediyesi’nin Haziran’da gerçekleştireceği tüm kültür ve sanat etkinliklerini ve etkinliklerin ayrıntılarını ise www.cankaya.bel.tr adresinden takip edilebilecek.


Son Güncelleme: 30.05.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
ÇankayaBelediyesiBaşkentlilerSergi
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