Canından olmamak için cebindeki son parayı gaspçıya verdi

İstanbul Şişli’de tehdit ettiği kişi cebindeki son 25 TL’yi gaspçıya vermek zorunda kaldı.

Cebindeki son parayı verdi

Büyükdere Caddesi’nde yaşanan olayda T.Y. adlı kişi, caddedeki M.N.C.’nin önünü kesip tehdit etti. M.N.C.’den para isteyen T.Y., vermemesi halinde kendisine zarar vereceğini söyledi. Parasının olmadığını söyleyip uzaklaşmak isteyen M.N.C., şüphelinden uzaklaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılıp cüzdanında bulunan son parayı gaspçıya verdi. Şüpheli, M.N.C.’nin parasını alıp şüpheliyi şikayet etti. Vatandaşın şikayeti üzerine ekipler harekete geçti ve kamera kayıtlarını inceleyip şüphelini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda T.Y. kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

Kuştepe’de ifadesi alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.