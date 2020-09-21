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Canından olmamak için cebindeki son parayı gaspçıya verdi

İstanbul Şişli'de T.Y. adlı kişi yolda yürüyen M.N.C.'nin önünü kesip cebindeki bütün parayı istedi. M.N.C.'nin şikayetçi olması üzerine gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:01
Canından olmamak için cebindeki son parayı gaspçıya verdi
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İstanbul Şişli’de tehdit ettiği kişi cebindeki son 25 TL’yi gaspçıya vermek zorunda kaldı.


Büyükdere Caddesi’nde yaşanan olayda T.Y. adlı kişi, caddedeki M.N.C.’nin önünü kesip tehdit etti. M.N.C.’den para isteyen T.Y., vermemesi halinde kendisine zarar vereceğini söyledi. Parasının olmadığını söyleyip uzaklaşmak isteyen M.N.C., şüphelinden uzaklaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Cebindeki son parayı verdi

Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılıp cüzdanında bulunan son parayı gaspçıya verdi. Şüpheli, M.N.C.’nin parasını alıp şüpheliyi şikayet etti. Vatandaşın şikayeti üzerine ekipler harekete geçti ve kamera kayıtlarını inceleyip şüphelini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda T.Y. kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

Kuştepe’de ifadesi alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Istanbulşişli
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