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Canım Kardeşim Kahraman kimdir? Kahraman Kıral hakkında bilgiler

Canım Kardeşim filminde Kahraman karakteri ile bilinen Kahraman Kıral'ın hayatı izleyiciler tarafından merak etmektedir. Seyirciler Canım Kardeşim Kahraman kimdir? Kahraman Kıral kimdir? sorularının yanıtlarını araştırmaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 20:06
Canım Kardeşim Kahraman kimdir? Kahraman Kıral hakkında bilgiler
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Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile beraber rol alan Kahraman Kıral’ın hayatı merak edilmektedir. Peki Kahraman Kıral kimdir, ne iş yapmaktadır?

Kahraman Kıral kimdir?

1 Ocak 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kahraman Kıral 1972 yılında oyunculuk hayatına başlamıştır. Yeşilçam’In önemli çocuk oyuncularından olan ve Canım Kardeşim dizisinde yer alan Kahraman Kıral buradaki rolü ile kendini sevdirmiştir. 1976 yılında oyunculuğu bırakan Kahraman Kıral oyunculuğu bıraktıktan sonra ticarete atılmış ve bir mobilya şirketi kurmuştur. Kıral, çocuk oyuncu olarak 14 filmde rol almıştır.

Kahraman Kıral rol aldığı yapımlar

Canım Kardeşim

Gelin ve Oğul

Şaşkın Damat

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
KahramanKıral
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