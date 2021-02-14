Cani koca karısı dövdükten sonra saçlarını kesip eve kilitledi

Dehşete düşüren olay, Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, eşi Negüm A.’dan para isteyen Savaş A. istediğini alamayınca eşine şiddet uyguladı. Mutfaktan aldığı bıçakla önce eşinin saçlarını kesen şahıs, sonrasında karısının vücuduna bıçak darbeleri savurdu.

Çığlıklar içinde yardım istedi

İtfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Olay sonrasında eşini eve kilitleyen Savaş A. kayıplara karıştı. Şiddet gören ve bıçaklanan Negüm A., balkonda ağlayarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyanlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Evde kilitli kalan ve acı içinde kıvranan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Balkona uzatılan merdiven ile aşağı inen kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma yürüten emniyet ekipleri, cani kocayı yakalayarak gözaltına aldı.