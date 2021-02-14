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Cani koca karısı dövdükten sonra saçlarını kesip eve kilitledi

Aksaray'da eşinden para isteyen kişi, istediğini alamayınca karısını önce dövdü, sonra saçlarını kesip eve kilitledi. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını sokaktan geçen vatandaşlar duydu.

14 Şubat 2021 Pazar 18:42
Cani koca karısı dövdükten sonra saçlarını kesip eve kilitledi
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Dehşete düşüren olay, Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, eşi Negüm A.’dan para isteyen Savaş A. istediğini alamayınca eşine şiddet uyguladı. Mutfaktan aldığı bıçakla önce eşinin saçlarını kesen şahıs, sonrasında karısının vücuduna bıçak darbeleri savurdu.

Çığlıklar içinde yardım istedi

Olay sonrasında eşini eve kilitleyen Savaş A. kayıplara karıştı. Şiddet gören ve bıçaklanan Negüm A., balkonda ağlayarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyanlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Evde kilitli kalan ve acı içinde kıvranan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Balkona uzatılan merdiven ile aşağı inen kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma yürüten emniyet ekipleri, cani kocayı yakalayarak gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
AksarayKocaDehşet
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