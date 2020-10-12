Cani koca, çocuğunun gözü önünde karısını boynundan bıçaklayarak katletti

Esenyurt ilçesinin Hürriyet Mahallesinde gerçekleşen olayda, 3 katlı bir binanın bodrum katında saat 00.30 sıralarında bir kişi karısıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cani koca, karsının boynundan ve vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Küçük çocuk koruma altına alındı

Evden gelen sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cani kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.anında evde olan 4 yaşındaki çocuk ise polis tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.