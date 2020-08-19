İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...

Cani koca böbrek hastası eşini sokak ortasında bıçakladı

Denizli'de böbrek rahatsızlığı bulunan bir kadın diyaliz sonrası evine giderken eski eşi tarafından yolu kesilerek bıçaklandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:33
Cani koca böbrek hastası eşini sokak ortasında bıçakladı
Takip Et:

Denizli’de gerçekleşen olayda böbrek rahatsızlığı bulunan bir kadın 11 yıl önce boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşiyle tartışması sonucu Denizli’ye taşındı. Diyalize giden kadın diyaliz çıkışında eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.


Durumu ağır olan Naime Caylan’a ilk müdahale diyaliz merkezi hemşireleri tarafından yapılırken genç kadın hastaneye kaldırıldı.Kaçan eski eş Ali Rıza K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Alınan ilk ifadede tartışma nedeni olarak eşinin telefonunda bulunan bayan adlarıyla kayıtlı numaraları aradığında karşısına erkek sesi çıktığını söyledi.



Son Güncelleme: 19.08.2020 23:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı
Pendik'te kahreden olay! Çıkan yangında İki kardeşten biri öldü biri yaralandı
Bir milletvekilinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
Bir milletvekilinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
Balıkesir'deki feci kazada baba yaşamını kaybetti,kızı ağır yaralı
Balıkesir'deki feci kazada baba yaşamını kaybetti,kızı ağır yaralı
Kilis'te dehşet olay! Önce kayınvalidesini öldürdü sonra üzerine beton döktü
Kilis'te dehşet olay! Önce kayınvalidesini öldürdü sonra üzerine beton döktü
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! Muğlalı vatandaşlar sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! Muğlalı vatandaşlar sallandı
Samsun'da belediye önünde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'da belediye önünde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Şarjı en çok giden akıllı telefonlar (2020)
Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2020 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir, gerçek adı nedir? Sevcan Yaşar yer aldığı yapımlar
Doğum izni kaç gündür? 2020 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
e-Devlet'ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi? e-Devlet ile diploma sorgulama yapılır mı?
Sicil affı ne oldu, çıkacak mı? 2020 Banka kredi kartı sicil affı ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır?
Zorunlu deprem sigortası ne demek? Zorunlu deprem sigortası ne işe yarar?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimler? ÇGHB 2 Yeni gelen oyuncular
Kredi kartından çekilen nakit avans mı, yoksa bankadan ihtiyaç kredisi mi avantajlı?
Dizi Çıkan Hikmet Geri Yarışmaya Geri Dönebilecek mi? Hikmet Ne Zaman İyileşecek?
Karavan alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Karavan çeşitleri
Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı tarihleri
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak?
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ağustos 2020
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.