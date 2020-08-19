Cani koca böbrek hastası eşini sokak ortasında bıçakladı

Denizli’de gerçekleşen olayda böbrek rahatsızlığı bulunan bir kadın 11 yıl önce boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşiyle tartışması sonucu Denizli’ye taşındı. Diyalize giden kadın diyaliz çıkışında eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Durumu ağır olan Naime Caylan’a ilk müdahale diyaliz merkezi hemşireleri tarafından yapılırken genç kadın hastaneye kaldırıldı.Kaçan eski eş Ali Rıza K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Alınan ilk ifadede tartışma nedeni olarak eşinin telefonunda bulunan bayan adlarıyla kayıtlı numaraları aradığında karşısına erkek sesi çıktığını söyledi.