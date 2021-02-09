Cani adam, 53 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki N.B, akşam eve gelerek mutfakta gelini ile sohbet eden eşi Vahide B. ile tartıştı. Eşinin kendini aldattığını iddia eden N.B, Vahide B.’ye tezgahtan aldığı bıçak ile saldırdı. Olayın görgü tanığı gelin ise çocuklarını alarak evden çıktı.

Defalarca bıçakladı

Vahide B., darbe almamak için mücadele verirken sırtına ve omzuna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelininin çığlıkları üzerine N.B olay yerinden kaçarken, komşular ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor

Olay yerine ulaşan polis ekipleri saldırganı aramak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Vahide B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan sonra kayıplara karışan cani eş ise saatler sonra emniyete giderek teslim oldu.

İlk saldırısı değilmiş

Çiftin çocukları ise babalarının daha önce aynı iddiaları bahane ederek annelerine defalarca saldırdığını dile getirdi. Olaya tanık olan gelin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.