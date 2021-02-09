Cani adam, 53 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki N.B, akşam eve gelerek mutfakta gelini ile sohbet eden eşi Vahide B. ile tartıştı. Eşinin kendini aldattığını iddia eden N.B, Vahide B.’ye tezgahtan aldığı bıçak ile saldırdı. Olayın görgü tanığı gelin ise çocuklarını alarak evden çıktı.
Defalarca bıçakladı
Vahide B., darbe almamak için mücadele verirken sırtına ve omzuna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelininin çığlıkları üzerine N.B olay yerinden kaçarken, komşular ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor
Olay yerine ulaşan polis ekipleri saldırganı aramak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Vahide B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan sonra kayıplara karışan cani eş ise saatler sonra emniyete giderek teslim oldu.
İlk saldırısı değilmiş