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Candan Erçetin 23 Nisan şarkıları söyleyen çocuk korolarına eşlik etti

23 Nisan Çocuk Bayramı için koro yapan çocuklara Candan Erçetin eşlik etti. Çocuk korosu Candan Erçetin ile beraber 23 Nisan şarkıları söyledi.

23 Nisan 2021 Cuma 14:44
Candan Erçetin 23 Nisan şarkıları söyleyen çocuk korolarına eşlik etti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve 30. uluslararası Çocuk Şenliği için Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye Başkanlığı sevilen sanatçı Candan Erçetin ile beraber “Sevgiyle Buluşan Sesler” adlı etkinliği organize etti.

Etkinlikte Türkiye’nin her bir tarafındaki çocuk koroları Candan Erçetin ile beraber çevrimiçi olarak bir araya geldi ve şarkılar söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe katılan çocuk koroları, Adnan Çakmakcıoğlu’nun sözlerini yazdığı ve Salih Aydoğan’ın bestesini yaptığı “Bir Dünya Bırakın” adlı şarkıyı Candan Erçetin ile beraber seslendirdi. Şarkılar söylenirken çekilen klip Lüleburgaz Belediyesinin resmi İnstagram hesabından yayınlandı ve kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

“Sevgiyle Buluşan Sesler” projesine İzmir, Trabzon,  Denizli, Artvin gibi birçok şehirden çocuk koroları katıldı. Toplamda on koro çevrimiçi olarak bir araya geldi. Şarkılar söylenirken eğlenceli dakikalar kameralara yansıdı. Klip ise 22 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna ithafen saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi instagram hesabında paylaşıldı.  




Son Güncelleme: 23.04.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
CandanErçetin23NisanKoroÇocukBayramı
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