Candan Erçetin 23 Nisan şarkıları söyleyen çocuk korolarına eşlik etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve 30. uluslararası Çocuk Şenliği için Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye Başkanlığı sevilen sanatçı Candan Erçetin ile beraber “Sevgiyle Buluşan Sesler” adlı etkinliği organize etti.
“Sevgiyle Buluşan Sesler” projesine İzmir, Trabzon, Denizli, Artvin gibi birçok şehirden çocuk koroları katıldı. Toplamda on koro çevrimiçi olarak bir araya geldi. Şarkılar söylenirken eğlenceli dakikalar kameralara yansıdı. Klip ise 22 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna ithafen saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi instagram hesabında paylaşıldı.
Son Güncelleme: 23.04.2021 14:44