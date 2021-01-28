İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Çanakkale’den acı haber! Barajda kaybolan vatandaşa ulaşıldı!

Çanakkale Ayvacık ilçesinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne gitmek için yola çıkan vatandaşlar aracın baraj suyuna kapılması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından aranan vatandaşların bugün cansız bedenine ulaşıldı.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:06
Çanakkale’den acı haber! Barajda kaybolan vatandaşa ulaşıldı!
Takip Et:

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyünde bulunan Rüzgâr Enerji Santrali’nde çalışan Filiz Soydağan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. İş güvenliği uzmanı olarak çalışan 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiçek sabah saatlerinde iş arkadaşı Mürsel Meracıoğlu (40) ile otomobil ile iş yerine giderken otomobilin baraj suyuna kapılması sonrası 2 vatandaş kayboldu.

Mürsel Meracıoğlu olay yerinde mahsur kalarak son gücü ile 112’yi arayarak yardım istedi. 12 saniye süren telefon konuşmasının ardından Meracıoğlu’na ulaşamayan ekipler ihbar üzerine olay yerine gitti. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gelen haberde baraj suyu içerisinde ışıkları yanan bir aracın bulunmasının ardından olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri gelerek suda arama başlattı.


Çanakkale şehrine yoğun kar yağışı ile aramaya ara verilmesi sonrası bu sabah 09.30 sularında tekrar kapsamlı arama başlatıldı. Aramalar sonucunda 2 kişiden biri bulunan evli 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek’in cansın bedenine ulaşıldı. Deniz polisi kadını barajın 300 metre uzağında bulduğunu söyledi. 

Mürsel Meracıoğlu için kapsamlı arama devam ediyor.



Son Güncelleme: 28.01.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBarajAyvacık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika: İç işleri Bakanlığı ve MİT FETÖ operasyonunda
Son dakika: İç işleri Bakanlığı ve MİT FETÖ operasyonunda
Konya’dan kahreden haber geldi! Anne öldü, çocuk yaşıyor!
Konya’dan kahreden haber geldi! Anne öldü, çocuk yaşıyor!
42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu!
42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu!
Beşiktaş'ın ünlü oyuncusu Gökhan Töre baba oldu!
Beşiktaş'ın ünlü oyuncusu Gökhan Töre baba oldu!
Hamsi avı için getirilen yasaklar ileri bir tarihe uzatıldı!
Hamsi avı için getirilen yasaklar ileri bir tarihe uzatıldı!

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
KOSGEB tarafından genç girişimcilere 60 bin TL değerinde destek!
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Pişti programı formatı ne?
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Emanet dizisi ne zaman bitecek, final yapacak?
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Başkasının Whatsapp konuşmalarını okumak mümkün mü?
Trendyol 9-12 Kasım indirimleri paylaş kazan kampanyası
Engelli maaşı kesilme sebepleri nelerdir?
En yüksek hoş geldin faizi veren veren banka hangisi?
Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi! Türkiye'de yıllık ne kadar doğalgaz kullanılıyor?
0- 60 Ay arası çocuğu olan çalışan annelere aylık 650 TL kreş yardım parası ödenecek
Telefonun şarjı neden çabuk biter? Erken şarj bitmesi nasıl önlenir?
Ücretsiz numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
Çoçuk yardım parası kimlere verilir? Çoçuk yardım parası nereye yatar?
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.