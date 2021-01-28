Çanakkale’den acı haber! Barajda kaybolan vatandaşa ulaşıldı!

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyünde bulunan Rüzgâr Enerji Santrali’nde çalışan Filiz Soydağan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. İş güvenliği uzmanı olarak çalışan 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiçek sabah saatlerinde iş arkadaşı Mürsel Meracıoğlu (40) ile otomobil ile iş yerine giderken otomobilin baraj suyuna kapılması sonrası 2 vatandaş kayboldu.





Mürsel Meracıoğlu olay yerinde mahsur kalarak son gücü ile 112’yi arayarak yardım istedi. 12 saniye süren telefon konuşmasının ardından Meracıoğlu’na ulaşamayan ekipler ihbar üzerine olay yerine gitti. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gelen haberde baraj suyu içerisinde ışıkları yanan bir aracın bulunmasının ardından olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri gelerek suda arama başlattı.



Çanakkale şehrine yoğun kar yağışı ile aramaya ara verilmesi sonrası bu sabah 09.30 sularında tekrar kapsamlı arama başlatıldı. Aramalar sonucunda 2 kişiden biri bulunan evli 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek’in cansın bedenine ulaşıldı. Deniz polisi kadını barajın 300 metre uzağında bulduğunu söyledi.





Mürsel Meracıoğlu için kapsamlı arama devam ediyor.