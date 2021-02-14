Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimle alakalı açıklamalar yapmıştı. Böylece 15 Şubat tarihi itibari ile, köy ve diğer az nüfusa sahip yerlerde il/ilçe hıfzısıhha kurulları ve il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğinde alınacak kararlara göre yüz yüze eğitim başlamış olacak. 1 Mart tarihiyle ise bütün resmi ve özel okullar açılacak.
Çanakkale’de yüz yüze eğitime kar engeli
Aynı zamanda şehirdeki bütün kamu kurumu ve kuruluşunda çalışan engelli yada hamile personellerin 15 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 16:59