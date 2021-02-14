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Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli!

15 Şubat tarihiyle köy okullarında yüz yüze eğitime başlanması planlanırken, Çanakkale'yi etkisi altına alan kar yağışı sebebi ile okulların bir gün tatil edileceği açıklandı.

14 Şubat 2021 Pazar 16:59
Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli!
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Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimle alakalı açıklamalar yapmıştı. Böylece 15 Şubat tarihi itibari ile, köy ve diğer az nüfusa sahip yerlerde il/ilçe hıfzısıhha kurulları ve il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğinde alınacak kararlara göre yüz yüze eğitim başlamış olacak. 1 Mart tarihiyle ise bütün resmi ve özel okullar açılacak.

Çanakkale’de yüz yüze eğitime kar engeli

Çanakkale’de 15 Şubat tarihiyle belirlenen bazı okullarda başlanacak olan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı sebebi ile bir gün tatil edileceği duyuruldu. Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamalara göre 15 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmesi kararını aldığını duyurdu.

Aynı zamanda şehirdeki bütün kamu kurumu ve kuruluşunda çalışan engelli yada hamile personellerin 15 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleMilli Eğitim BakanlığıKar YağışıYüz Yüze Eğitim
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