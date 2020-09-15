Çanakkale'de yangın kontrol altına alınamıyor!

Gelibolu Belediyesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Kavakköy beldesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken müdahaleler devam ediyor.

Kavakköy beldesinde bulunan ormanlık arazide saatler öncesinde dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerine haber verilen alan kısa süre içerisinde alev alev yanmaya başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede olay yerine gidilerek yangına müdahale edilmeye başlandı. Saatler geçse de yangın kontrol altına alınamazken müdahaleler devam ediyor.