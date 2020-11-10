Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yalandı. Kaza saat 12.30 civarında gerçekleşti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu mahallesinde gerçekleşen trafik kazasında Hüseyin Taş’ın kullandığı 10 KJ 561 plakalı araç Hüseyin Taş’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yolun solunda bulunan taş eve çarptı.

Kaza sonrasında çevrede ki vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri şoför Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan diğer yolcu Nadire Aydemir ağır yaralandı.

Yaralanan Aydemir Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanırken Nadire Aydemir’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.