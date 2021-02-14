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Çanakkale'de kar nedeniyle çöken ahırda 40 hayvan telef oldu

Çanakkale'de hayvanlarını kontrol etmek isteyen bir çiftçi yoğun kar yağışı nedeniyle ahırının çöktüğünü ve 40 hayvanının telef olduğunu gördü.

14 Şubat 2021 Pazar 22:32
Çanakkale'de kar nedeniyle çöken ahırda 40 hayvan telef oldu
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle 40 hayvanının telef olduğunu gören çiftçi hayatının şokunu yaşadı. İlçeye bağlı Çavuşköy köyünde yaşayan Mehmet Ali Sınmaz'a ait ahırda bulunan hayvanlar karın ağırlığını kaldırmayan çatının çökmesiyle telef oldu.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı Mehmet Ali Sınmaz'a ait ahırın çatısını kapladı. Karın ağırlığını kaldıramayan çatı ise bir gürültüyle çöktü. Sınmaz, gelen gürültü üzerine ahırı kontrol etmek isterken ahıra gelen çiftçi yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu gördü.

Durumu Jandarma'ya bildiren Sınmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Tarım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde başlattıkları inceleme sonrası durum hakkında değerlendirme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, hayvanların bir kısmının sigortalı olduklarını, diğerlerinin de çiftçi tarafından krediyle alındığını öğrendiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:32
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