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Çanakkale'de flaş koronavirüs kararı: Halkın giriş çıkışına kapatıldı!

Türkiye genelinde en çok vaka artışlarını yaşandığı illerin 3'üncü sırasında yer alan Çanakkale'de flaş bir tedbir kararı alındı. Alınan kararda kentte tüm sahil ve parklar halkın girişine kapatıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:32
Çanakkale'de flaş koronavirüs kararı: Halkın giriş çıkışına kapatıldı!
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Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye risk haritasında çok yüksek risk grubu arasında yer alarak 'kırmızı' kategori ile gösterilen Çanakkale'de, 100 bin nüfus üzerinden alınan verilerde vaka sayılarının 3 ila 9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldiği görüldü. En çok vaka artışı yaşanan illerde 3'üncü sıraya yükselen Çanakkale'de yayılım hızının önüne geçebilmek için flaş bir karar alındı.

Son verilere dayanarak bir toplantı gerçekleştiren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı ek koronavirüs tedbirlerini duyurdu ve bu kapsamda tüm sahillerin giriş çıkışlarıyla parkların halka kapatıldığı bildirildi.

Çanakkale'de genelinde vaka sayılarının özellikle 8 Şubat tarihinden bu yana 21 kat daha artmış olduğunu ve kentte vaka sayılarının çok yüksek oranda seyretmesiyle insan temasının büyük etki gösterdiği alanların kapatılması gerektiğini değerlendiren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbiri alarak Çanakkale merkez başta olmak üzere Kepez beldesi ile birlikte Güzelyalı ve Dardanos sahil bantlarının halkın girişine kapatılmasına, aynı zamanda park ve bahçelerde de insan yoğunluğunun önüne geçilmesi için 17 Mayısıs gününe kadar kapatılmasına karar verdi.

Alınan karardan haberi olmayan vatandaşlara polis ekipleri bilgilendirme yaparken kapatılan alanlar arasında Halk Bahçesi ile birlikte Özgürlük Parkı ve İskele Meydanının da olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleKoronavirüs TedbirleriSahilParkKapatma Kararı
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