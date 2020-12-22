Çanakkale'de çöp konteynerine bırakılan yeni doğan bebek hayatını kaybetti

Olay, Çanakkale’nin Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir süpermarketin arkasında bulunan çöp konteynerinden gelen sesleri duyan bir kadın, çöpte yeni doğan bir bebeğin olduğunu fark etti.

Yeni doğan erkek bebeği çöpe bıraktılar

Kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp konteynerine bırakılan erkek, çöp toplayıcısı bir kadın tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yeni doğan bebeği alarak hastaneye götürdü. Göbek bağı henüz düşmemiş olan ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen talihsiz bebek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, çöpe bırakılan bebeği bırakan vicdansızları bulmak için çalışma başlattı.