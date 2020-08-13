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Çanakkale'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi!

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel ilçesinde çıkan yangın OGM ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Havadan ve karadan yangın söndürülmeye çalışılırken 5 helikopter denizden su taşıyarak orman yangınına müdahale etmeye çalıştı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 21:01
Çanakkale'de çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi!
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Çanakkale’nin merkezine bağlı Kemel Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Çanakkale’nin Kemel merkezinde çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri seferber olurken yangını söndürmek için ekipler karadan ve havadan alevlerin söndürmeye çalıştı. Arasözler çalışmalarına yerden söndürme ile devam ederken yapılan bir diğer açıklamada 5 helikopterde denizden su alarak yangın söndürme operasyonuna havadan destek verdi.



Son Güncelleme: 13.08.2020 21:01
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