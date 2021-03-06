Çanakkale'de bir köyün karantina süresi 7 gün daha uzatıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bulunan Taban Köyü artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınmıştı. Karantina süresi tamamlanan köyde hakkında İlçe Hıfzısıhha Kurulu karantina süresinin uzatılmasına karar verdi.

Kurul, köydeki vaka sayılarının yanı sıra temaslı kişi sayısının da fazla olması nedeniyle ek 7 gün daha karantinada kalınmasına neden oldu. Taban Köyüne giriş ve çıkışlar 7 gün daha kapatılacak. Vatandaşları n ihtiyaçları ise ekipler tarafında giderilmeye devam edecek.