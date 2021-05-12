Çanakkale'de atık toplama tesisinde yangın meydana geldi

Çanakkale Merkez’de bulunan Özbek köyünde atık toplama tesisinde yangın meydana geldi. Hızla büyüyen yangın kısa sürede tesisi etkisi altına aldı.

Olay öğle saatlerinde Çanakkale’de bulunan Özbek köyünde meydana geldi. Atıkların toplanıp atıldığı bir tesiste henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tesisi etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Tehlikesiz atık alım merkezi olarak bilinen yerde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Şehrin birçok yerinden görülebilecek kadar büyüyen yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatıldı.