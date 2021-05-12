İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Çanakkale'de atık toplama tesisinde yangın meydana geldi

Çanakkale'de Özbek köyünde atık toplama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek tesisi etkisi altına alırken itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile yangın etkisiz hale getirildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:54
Çanakkale'de atık toplama tesisinde yangın meydana geldi
Takip Et:

Çanakkale Merkez’de bulunan Özbek köyünde atık toplama tesisinde yangın meydana geldi. Hızla büyüyen yangın kısa sürede tesisi etkisi altına aldı.

Olay öğle saatlerinde Çanakkale’de bulunan Özbek köyünde meydana geldi. Atıkların toplanıp atıldığı bir tesiste henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tesisi etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Tehlikesiz atık alım merkezi olarak bilinen yerde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Şehrin birçok yerinden görülebilecek kadar büyüyen yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatıldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Popüler Haberler

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete açılacak? Yapımı hızla devam ediyor!
Maçlar kaç kaç? Gol var mı? Canlı Skor takibi için en iyi uygulamalar; Maçkolik canlı skor takip et
Yasak Elma sezon bitti mi, sezon finali mi yapıyor? Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, ne zaman başlayacak?
Teşkilat dizisinde Zayed karakterine Mehmet Usta hayat veriyor
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
14 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Mayıs Cuma at yarışı programı
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.