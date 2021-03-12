Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi

En önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü yaklaşıyor. 1. Dünya Savaşı esnasında zorlu koşullarda tüm Dünya’ya gücümüzü göstererek, itilaf devletlerine karşı önemli bir zafer elde etmiştik.

Savaş sırasında itilaf devletlerine insancıl yönlerimizi ve merhametimizi göstermiştik. Farklı cephelerde mücadele eden Türk askeri, dünyaya karşı bir zafer kazanmıştır. Karşıt güçlere karşı Çanakkale’nin ‘’anıtcephe’’ olduğu ispatlanmıştır.

18 Mart Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılmıştır. Deniz ve kara üzerinde mücadele edilmiştir.

Zaferin ardından kaç yıl geçti?

Bu yıl Mart ayında 106. Yıl kutlanacaktır.

Büyük savaş sırasında 300.000 civarında asker şehit olmuştur. Çanakkale zaferi, dünyadaki siyasal dengeler için önemli bir olaydır. Bu zaferle, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü belli olmuştur.