İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi

Önemli zaferlerimizden birisi olan Çanakkale Zaferi yıldönümü yaklaşıyor! Çanakkale Zaferi'nin bu yıl kaçıncısı kutlanacak? İşte önemli zaferimizin tarihi hakkında merak edilenler...

12 Mart 2021 Cuma 20:05
Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi
Takip Et:

En önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü yaklaşıyor. 1. Dünya Savaşı esnasında zorlu koşullarda tüm Dünya’ya gücümüzü göstererek, itilaf devletlerine karşı önemli bir zafer elde etmiştik.

Savaş sırasında itilaf devletlerine insancıl yönlerimizi ve merhametimizi göstermiştik. Farklı cephelerde mücadele eden Türk askeri, dünyaya karşı bir zafer kazanmıştır. Karşıt güçlere karşı Çanakkale’nin ‘’anıtcephe’’ olduğu ispatlanmıştır.

18 Mart Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılmıştır. Deniz ve kara üzerinde mücadele edilmiştir.

Zaferin ardından kaç yıl geçti?

Bu yıl Mart ayında 106. Yıl kutlanacaktır.

Büyük savaş sırasında 300.000 civarında asker şehit olmuştur. Çanakkale zaferi, dünyadaki siyasal dengeler için önemli bir olaydır. Bu zaferle, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü belli olmuştur.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleYıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Popüler Haberler

Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi
Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Seni Çok Bekledim Songül Kimdir? Selen Domaç Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Akrep dizisine katılan Evrim Alasya kimdir? Ferda karakteri kimdir?
Akrep Fikret karakterini kim canlandırıyor? Bekir Aksoy kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir?
Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Apple iphone'un garanti süresi nasıl öğrenilir?
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
Ramo dizisi Hamza'yı kim canlandırıyor? Erdal Hanedar'ın biyografisi
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri Kimdir? Vildan Atasever dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı ve oynadığı diziler
Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor
Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, Ramo dizisinde bölüm başına ne kadar ücret alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.