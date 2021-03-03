Çanakkale maden ocağında göçük meydana geldi; bir çalışan yaralı!

03 Mart 2021 Çarşamba 15:20
Yenice ilçesinde göçük!
Çanakkale
’ye bağlı olan Yenice ilçesinde bulunan bir maden ocağı
nda göçük meydana geldi. Kalkım beldesine bağlı bulunan Karaaydın köyündeki kurşun madeni ocağında göçük oldu. Göçükte Gazi Baytemur isimli çalışan kişi, 50 metre derinlikte göçüğün altında mahsur kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediye ekipleri olayın meydana geldiği yerde hareket haline geçti. Gazi Baytemur’a hala ulaşılamadı ve çalışmalar devam ediyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 15:20
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