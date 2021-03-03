Çanakkale maden ocağında göçük meydana geldi; bir çalışan yaralı!

Yenice ilçesinde göçük!

’ye bağlı olan Yenice ilçesinde bulunan birnda göçük meydana geldi. Kalkım beldesine bağlı bulunan Karaaydın köyündeki kurşun madeni ocağında göçük oldu. Göçükte Gazi Baytemur isimli çalışan kişi, 50 metre derinlikte göçüğün altında mahsur kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediye ekipleri olayın meydana geldiği yerde hareket haline geçti. Gazi Baytemur’a hala ulaşılamadı ve çalışmalar devam ediyor.