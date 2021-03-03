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Çanakkale maden ocağında göçük meydana geldi; bir çalışan yaralı!

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bulunan Karaaydın köyünde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan bir çalışan için kurtarılma çalışmaları başlatıldı. Tüm detaylı bilgiler haberimizde.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:20
Çanakkale maden ocağında göçük meydana geldi; bir çalışan yaralı!
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Yenice ilçesinde göçük

Çanakkale’ye bağlı olan Yenice ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kalkım beldesine bağlı bulunan Karaaydın köyündeki kurşun madeni ocağında göçük oldu. Göçükte Gazi Baytemur isimli çalışan kişi, 50 metre derinlikte göçüğün altında mahsur kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediye ekipleri olayın meydana geldiği yerde hareket haline geçti. Gazi Baytemur’a hala ulaşılamadı ve çalışmalar devam ediyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleMaden OcağıGöçük
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