İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Lapseki'ye taşındı

Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan Gulf isimli kuru yük gemisi Gocuk Burnu bölgesinde arıza yaptı. Arızalanan gemi ihbar sonucunda Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönderilen kurtarma römorku ile Lapseki'ye taşındı.

25 Nisan 2021 Pazar 20:09
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Lapseki'ye taşındı
Takip Et:

Yalova’dan Fransa’ya gitmekte olan bir kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’nda arızalandı. Arızalanan gemi güvenli bir bölgeye taşınacak.

Yalova’dan Fransa’da bulunan Port La Nouvelle Limanı’na giden Barbuda ve Antigua bayraklı olan Gulf gemisi boğazdan geçerken arızalandı. Gocuk Bunu’nda arıza yapan 97 m uzunluğunda ve 2.914 groston olan gemi Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ihbar ile öğrenildi. Gulf isimli geminin kaptanı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine yaptığı çağrı ile diğer gemilerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Arıza yapan gemiye Kurtarma 6 isimli römork gönderilirken gemi onarılması için Lapseki’de bulunan Şevketiye bölgesine taşınacak.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GemiÇanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat Rainer kimdir? Burak Sarımola yaşı, boyu, sevgilisi
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Mert Karabulut dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisinin Seda'sı Eda Şölenci'nin hayat hikayesi!
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
E-Devlet Mezun Belgesi Sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diploma bilgileri sorgulama
Kardeşlerim Meral kimdir? Seda Kırımlıoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Günlük burç yorumları; 23 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.