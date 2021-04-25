Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Lapseki'ye taşındı

Yalova’dan Fransa’ya gitmekte olan bir kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’nda arızalandı. Arızalanan gemi güvenli bir bölgeye taşınacak.

Yalova’dan Fransa’da bulunan Port La Nouvelle Limanı’na giden Barbuda ve Antigua bayraklı olan Gulf gemisi boğazdan geçerken arızalandı. Gocuk Bunu’nda arıza yapan 97 m uzunluğunda ve 2.914 groston olan gemi Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ihbar ile öğrenildi. Gulf isimli geminin kaptanı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine yaptığı çağrı ile diğer gemilerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Arıza yapan gemiye Kurtarma 6 isimli römork gönderilirken gemi onarılması için Lapseki’de bulunan Şevketiye bölgesine taşınacak.