Çanakkale Ayvacık'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir köy karantina altına alındı

Çanakkale’ye bağlı Ayvacık ilçesinde yer alan Babakale köyünde korona virüs vakaları artış gösterdi. Artış nedeni ile bölgede karantina kararı alındı. Köy on gün boyunca giriş çıkışlara kapanarak karantinada kalacak. Köyün ihtiyaçlarının ise Vefa ve Kaymakamlık tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Çanakkale Ayvacık’a bağlı olan Babakale köyünde vakalarda yaşanan artış nedeniyle Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı aldı. Köy on gün boyunca giriş çıkışlara kapanarak karantina altına alınacak. Ayrıca vatandaşın ihtiyacı olan malzemeler Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ayvacık Kaymakamlığı tarafından temin edilecek.