Can Dündar'ın Bodrum'daki malikanesi ve Çengelköy'deki villasına el konuldu

2015 yılında MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu yıllarda yer verdiği ve bu bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda 5 sene 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın hala süren davasında, 15 günlük süreçte mahkemeye gelmediği ve duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle kaçak sayılmasına karar verildi. Mahkeme tarafından Can Dündar’ın mal varlığı tespiti yapılarak vadeli, vadesiz tüm hesaplarına ayrıca Çengelköy, Bodrum, Ankara ve Üsküdar’da bulunan taşınmaz mallarına el koyulacağı haberleri geldi.

EL KONULMA KARARI VERİLEN BODRUM'DAKİ MALİKANESİ VE ÇENGELKÖY'DEKİ VİLLASI GÖRÜNTÜLENDİ!

Ayrıca Can Dündar'ın Bodrum ve Çengelköy’de bulunan villası drone öle görüntülenirken daha önce Bodrum’da bulunan villası için orman arazisini işgal ettiği ve havuz yaptırdığı öğrenildi. Bodrumda bulunan bu evin kilitli olduğu gözlendi.