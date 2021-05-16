Camdan bakarken dengesini kaybeden yaşlı adam aşağıya düştü

Bursa’da beşinci katta oturduğu dairesinde camdan bakan yaşlı adam dengesini kaybedip apartmandan aşağıya düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay Bursa İnegöl’de bulunan Orhaniye Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre beşinci katta oturduğu evin penceresinden aşağıya bakan 69 yaşındaki Sabri Güner, dengesini kaybederek aşağıya düştü. 15 metre yükseklikten apartmandan aşağıya düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Güner’in cansız bedenini inceleme için adli tıp kurumuna gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından Güner’in kesin ölüm nedeni belirlenecek.

69 yaşındaki Sabri Güner’in ölümü hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.