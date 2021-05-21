İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız her bölümü ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde yine çok konuşulan sahne damgasını vurdu. Sedat’ın Nalan’a yıldırım nikahı ile evlenme kararı üzerine ikili arasında ilişkinin ilerlediği görüldü. Sedat ve Nalan’ın yakınlaştığı sıra da Feride’nin bu sahneye şahit olması üzerine herkesi şok etti. İşte dizi hakkında detaylar

21 Mayıs 2021 Cuma 16:15
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Takip Et:

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu olduğu dizi de oyuncu kadrosu da şu şekildedir; Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selam Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi yetenekli isimlerin yer alması üzerine dizi de her bölümde reytingler şaşırtıyor. Her Perşembe yeni bölümü yayınlanan dizi de dün akşam 6.bölüm seyirciler ile buluştu.

Kitaptan esinlenen dizi de Gülseren Budaycıoğu’nun kaleme aldığı  Nalan ve Sedat arasında yaşananlar dizde de devam etmektedir. Nalan ve Sedat dün akşam yaşanan bölümde izleyicileri ekrana bağladı.

Sedat ve Nalan ilişkilerinde ilk defa yemeğe çıktılar. Feride’den gizli yapılan bu plan da heyecanlar yaşandı. Sedat, düğün telaşı üzerine evlilikten uzaklaşmaya başladı. Nalan’ın Sedat’a olan ilgisi artamaya devam ediyor. Sedat tarafından gelen evlilik teklifi üzerine Nalan yine annesini düşünerek geri planda kaldı. Yıldırım nikah teklifini Nalan kabul edemedi. Yemek çıkışında yakınlaşan ikili arasında sevgi artmaya başladı.

Öpüşürken Feride’ye yakalandılar

Feride yüzünden hayatını baskı ile yaşayan Nalan bu sefer daha rahat bir gün geçirmek için Sedat ile yakınlaşma gerçekleşti. Billur ile konuşmaları aklına gelen Nalan, kendini rahat bırakarak özüne dönmeye çalıştı. Bunların üzerine Nalan, Sedat’a yakınlaşarak onu öptü. Bu sıra da öpüşmeye şahit olan isim ise Feride oldu. Nalan ve Sedat’ı o halde gören Feride Nalan’a şiddet uygulamaya başlar. Bu şiddete dayanamayan Nalan bayılır ve onu bulan isim Muzo olur.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSahneOlayöpüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk'in hayatı!
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
TJK 21 Mayıs 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.