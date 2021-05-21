Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu olduğu dizi de oyuncu kadrosu da şu şekildedir; Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selam Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi yetenekli isimlerin yer alması üzerine dizi de her bölümde reytingler şaşırtıyor. Her Perşembe yeni bölümü yayınlanan dizi de dün akşam 6.bölüm seyirciler ile buluştu.

Kitaptan esinlenen dizi de Gülseren Budaycıoğu’nun kaleme aldığı Nalan ve Sedat arasında yaşananlar dizde de devam etmektedir. Nalan ve Sedat dün akşam yaşanan bölümde izleyicileri ekrana bağladı.

Sedat ve Nalan ilişkilerinde ilk defa yemeğe çıktılar. Feride’den gizli yapılan bu plan da heyecanlar yaşandı. Sedat, düğün telaşı üzerine evlilikten uzaklaşmaya başladı. Nalan’ın Sedat’a olan ilgisi artamaya devam ediyor. Sedat tarafından gelen evlilik teklifi üzerine Nalan yine annesini düşünerek geri planda kaldı. Yıldırım nikah teklifini Nalan kabul edemedi. Yemek çıkışında yakınlaşan ikili arasında sevgi artmaya başladı.

Öpüşürken Feride’ye yakalandılar

Feride yüzünden hayatını baskı ile yaşayan Nalan bu sefer daha rahat bir gün geçirmek için Sedat ile yakınlaşma gerçekleşti. Billur ile konuşmaları aklına gelen Nalan, kendini rahat bırakarak özüne dönmeye çalıştı. Bunların üzerine Nalan, Sedat’a yakınlaşarak onu öptü. Bu sıra da öpüşmeye şahit olan isim ise Feride oldu. Nalan ve Sedat’ı o halde gören Feride Nalan’a şiddet uygulamaya başlar. Bu şiddete dayanamayan Nalan bayılır ve onu bulan isim Muzo olur.