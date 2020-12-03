Çalışma saati değişen 7 banka ve açılış kapanış saatleri

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bankalar da çalışma saati sistemlerini yeniden gözden geçirdiler.

Bu urumda, Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi ve İş Bankası nın tüm noktalarında10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında açılış ve kapanış olacak.

Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla duyurdu:

Finansbank:

"Değerli müşterimiz, Türkiye genellemesindeki tüm noktalarımız 02/12/2020 tarihi itibariyle saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 da hizmet vermeye başlayacaktır."

Akbank:

Denizbank:

"Siz vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık tarihinden itibaren şubelerimizde 10:00 ve 12:30 saatleri ile 13:30 ve 16:00 saati nde çalışacağız."

"Sizlerin ve personellerimizin sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir."

Garanti BBVA:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 ile 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatlerinde hizmet verecektir."

Yapı Kredi:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden bir süre hizmet veremeyeceğiz."

Türkiye İş Bankası:

"Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, siz değerli vatandaşlarımız ile çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe açılışı ve kapanışı 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00 ve12:30 /13.30 ve 16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

HSBC:

"Korona virüs salgınının yayılmasınıönlemek, sizlerin ve personllerimizin sağlığını korumak sebebi ile 2 Aralık 2020 Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00 ile12:30 ve 13:30 ile 16:00 olarak değişecektir."