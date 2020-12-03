İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Çalışma saati değişen 7 banka ve açılış kapanış saatleri

Covid-19 kapsamın da alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi ve bankalarda salgınla mücadele için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve bu saatler vatandaşlar tarafından merak ediliyor, Hangi banka, hangi saat açılış ,hangi saat kapanış yapacak en çok araştırılan konulardan oldu. Bankaların bu şekilde salgınla mücadele için değişikliğe gitmesi gündem oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 08:46
Çalışma saati değişen 7 banka ve açılış kapanış saatleri
Takip Et:

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bankalar da çalışma saati sistemlerini yeniden gözden geçirdiler.

Bu urumda, Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi ve İş Bankası nın tüm noktalarında10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri  arasında açılış ve kapanış olacak.

 

Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla duyurdu:

Finansbank:

"Değerli müşterimiz, Türkiye genellemesindeki tüm noktalarımız  02/12/2020 tarihi itibariyle saat  10:00-12:30 ile 13:30-16:00 da hizmet vermeye başlayacaktır."

Akbank:

"Siz vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık tarihinden itibaren şubelerimizde 10:00 ve 12:30 saatleri ile 13:30 ve 16:00 saati nde çalışacağız."

Denizbank:

"Sizlerin ve personellerimizin sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir."

Garanti BBVA:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 ile 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatlerinde  hizmet verecektir."

Yapı Kredi:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden bir süre  hizmet veremeyeceğiz."

Türkiye İş Bankası:

"Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, siz değerli vatandaşlarımız ile çalışanlarımızın  sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe açılışı ve kapanışı  2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00 ve12:30 /13.30 ve 16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

HSBC:

"Korona virüs salgınının yayılmasınıönlemek, sizlerin ve personllerimizin sağlığını korumak sebebi ile 2 Aralık  2020 Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00 ile12:30 ve 13:30 ile 16:00 olarak değişecektir."



Son Güncelleme: 03.12.2020 08:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MesaiBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Bakan Koca vaka artış oranında iki ili uyardı!
Bakan Koca vaka artış oranında iki ili uyardı!
Ankara Valiliği duyurdu! OSB, küçük sanayi sitelerinde mesai saatleri düzenlendi
Ankara Valiliği duyurdu! OSB, küçük sanayi sitelerinde mesai saatleri düzenlendi
Bartın'da baba ve 2 oğlu, 10 gün içinde korona virüsten vefat etti
Bartın'da baba ve 2 oğlu, 10 gün içinde korona virüsten vefat etti
Siirt'te 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Siirt'te 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Burdur'da yaşlı vatandaşların HES Kodu mücadelesi
Burdur'da yaşlı vatandaşların HES Kodu mücadelesi

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Rüyada babayı dövdüğünü görmek ne demektir? Rüyada babayı dövdüğünü görmenin anlamı tabiri nedir?
0.99 faiz ile en uygun konut kredisi veren bankalar ve şartları
Instagram'da yaş tahmini nasıl yapılır? Sosyal medyanın yeni trendi
Kurtlar Vadisi Kaos Netflix'te yayınlanacak mı? Dizi ne zaman başlayacak?
Ozark 3. Sezon ne zaman başlayacak? Ozark yeni sezon tarihi
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.