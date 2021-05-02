Çalışma iznini gösteren görev belgelerinde o süre uzatıldı!

Tam kapanma uygulaması sürecinde, çalışma izin belgelerinin alındığı e-başvuru sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle manuel olarak düzenlenen işyeri çalışma görev belgelerinde belirlenen sürede değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan tarihli yayınladığı genelgede bir önceki genelge kapsamında oluşturulan çalışma iznini gösteren görev belgesi formunun işveren ile çalışanın manuel olarak düzenlenerek ıslak imzalı bir şekilde ibraz edebilecekleri belirtilmişti. Söz konusu geçici belgelerin yerine alınacak yeni belgelerin ise e-başvuru sistemi üzerinden alınacağı ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ek bir genelge göndererek çalışanlara ve işverenlere verilen geçici görev belgesi ile ilgili sürenin iki gün daha uzatıldığını bildirdi. Buna göre; işveren ve çalışan tarafından manuel olarak düzenlenen çalışma görev belgelerinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına olanak tanındı.

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNİN SÜRESİ UZATILDI!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ek genelgede esas ve usul olarak e-başvuru sistemi üzerinden 2 Mayıs tarihine kadar toplam 2.677.000 görev belgesin verildiği, muafiyet kapsamı altında sistemden farklı nedenlerden dolayı görev belgesi alamayan kişilerin taahhüt ve imzalarını yer aldığı manuel oluşturulan çalışma izniyle ilgili görev belgesi formlarını geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.