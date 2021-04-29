Çalışma izin belgesi alacakların dikkatine

Kabine toplantısında açıklanan kararlara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye genelinde 29 Nisan ile 17 Mayısıs arasında tam kapanma uygulanacak. Bundan dolayı tam kapanmada dışarı çıkacakların dikkat etmesi gerekiyor. İzin belgesi almak için yapılacaklar belli oldu.

Seyahat izin belgesiyle alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, ‘’Çalışma arkadaşlarımız bugün çalışma izin belgesiyle alakalı gereken çalışmaları yapacaklar. E-Devlet sistemine giren vatandaşlarımızın SGK tuşuna basmaları halinde TC kimlik numaralarını girmeleriyle birlikte çalışma izin belgesini alabilecek. Bundan daha fazla bir işleme gerek kalmayacak. Bu işlem sayesinde kurumların kendisi ayrıca bir yazı çıkarmayacak’’ dedi. Bu sayede yasaklar döneminde herhangi bir suiistimal gerçekleşmeyecek.