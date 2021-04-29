Çalışma izin belgesi alacakların dikkatine

Seyahat izin belgesiyle alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, ‘’Çalışma arkadaşlarımız bugün çalışma izin belgesiyle alakalı gereken çalışmaları yapacaklar. E-Devlet sistemine giren vatandaşlarımızın SGK tuşuna basmaları halinde TC kimlik numaralarını girmeleriyle birlikte çalışma izin belgesini alabilecek. Bundan daha fazla bir işleme gerek kalmayacak. Bu işlem sayesinde kurumların kendisi ayrıca bir yazı çıkarmayacak’’ dedi. Bu sayede yasaklar döneminde herhangi bir suiistimal gerçekleşmeyecek.
Son Güncelleme: 29.04.2021 11:06