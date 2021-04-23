Çalışma başladı! 51 il daha büyükşehir oluyor!

51 ilimizin daha büyükşehir olması için çalışmalar başladı.

AK Parti 51 ilimizin daha diğer 30 il gibi büyükşehir statüsüne dönüşmesi için Meclis'te çalışmalara başladı. AK Parti tarafından yapılan çalışmanın meclisten geçip, yasalaşması durumunda 51 ilde seçilen büyükşehir belediye başkanları kentin tamamının yerel yönetimini gerçekleştirecek. Şu an ki mevcut sistemde ise il belediye başkanı sadece merkezin yerel yönetiminden sorumlu, ilçe belediyelerle hiçbir bağı bulunmuyor, ilçe belediyeleri ilçe belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

Çalışmanın yasalaşması halinde 51 ilde ki vatandaşlar seçimlerde hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanacak. Şu an ki 30 büyükşehirde mevcut uygulama ise bu şekilde. Mecliste yapılan bu düzenleme ile özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Bu kapsamda özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacak.

Üzerinde çalışılan düzenlemede gelen bilgilere göre otopark,yolcu ve yük terminalleri yapma,mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi gibi işlemlerin ilçe belediyelerine verilmesi düşünülüyor.Büyükşehir belediyeleri her ölçekteki imar ve parselasyon planları yapacak. Yine ulaşım, ana yol yapımı büyükşehrin görevleri arasında olacak.

Belediyelere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinde de yeni düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemede, nüfus, yüzölçümü ve o şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına göre pay dağılım yapılıyor. Bazı iller sanayi, turizm, tarımda ilk sırada yer almasına rağmen bu düzenleme nedeniyle hak ettiği geliri alamıyor. Sistem buna göre yeniden şekillenecek.