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Çalışanlar dikkat! PCR testi yaptırmayı reddeden işçi tazminatsız kovulur..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı olmayan kişiler için istenen zorunlu PCR testinde, çalışanalrı ilgilendiren çok önemli bir detay ortaya çıktı. İşverenin PCR testi isteme hakkını reddeden çalışanın tazminatsız olarak kovulacağı bildirildi.

05 Eylül 2021 Pazar 13:46
Çalışanlar dikkat! PCR testi yaptırmayı reddeden işçi tazminatsız kovulur..
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yazıda işverenlerin, aşı olmayan işçilerden PCR testi isteme haklarının oluştuğu bildirildi. Yazıda ayrıca, işverenlerin istedikleri PCR testinin reddi durumunda ise tazminatsız olarak çalışanının iş akdini sonlandırabileceği de belirtildi.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında hazırlanan genelgede işverenlerin aşı olmayan personelinden haftada bir kez PCR testi sonucu isteyeceği ve test sonuçlarının da gerekli işlemlere kaydedilmesi için de işyerlerinde kayıt altında tutulacağı belirtildi. İşverenlerin işçilerinin sağlığını korumak ve bunun için de işyerinde gerekli her türlü tedbirleri almakla yükümlü olduklarının aktarıldığı genelgede işverenlerin henüz aşı olmamış işçilerinden haftada bir kez PCR testi hakkının tanındığı ifade edildi.

TAZMİNAT HAKKI YANIYOR!

PCR testi sonuçlarının istenmesi yönündeki uygulamada henüz aşı olmamış bir işçi istenilen PCR testini yaptırmam konusunda bir yanıt vermesi ve isteği reddetmesi durumunda işverenin çalışanıyla ilgili hazırlanan iş sözleşmesini haklı neden gerekçe göstererek derhal feshetme hakkına sahip oluyor. Genelgede ayrıca, çalışan işçi, kendisinden talep edilen testi yaptırmadığı durumda ise işverenin çalışanını 6 gün içerisinde tazminatsız olarak işten çıkarabileceği belirtildi.

 

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 13:46
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Anahtar Kelimeler:
GenelgeTazminatsız KovulmaPcr Testi ReddiPcr Test Zorunluluğu
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