Çalıntı kredi kartı kullanan kişi market çalışanı tarafından fark edildi

Aydın’da bir başkasının kredi kartı ile alışveriş yapan kişi market çalışanı tarafından fark edildi. Başkasının kredi kartını kullanan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Aydın’a bağlı Efeler ilçesinde yaşandı. Yedieylül Mahallesi’nde bulunan benzinlikte alışveriş yapan bir kişi ödemeyi temassız yapmak istedi. Market çalışanının şifreyi girmesini istemesi üzerine şifreyi yanlış giren kişiden market görevlisi şüphelendi. Emniyet ekiplerine ihbarda bulunulması üzerine ekipler şüpheliyi kamera kayıtlarından tespit etti. 1003. Sokak’ta yakalanan ve isminni O.Y olduğu öğrenilen kişinin üzerinde yapılan aramada kendisine ait olmayan kredi kartları ve bir kimlik belgesi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken O.Y isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.