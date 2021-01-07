Çakmak ile tüpü kontrol ederken evinden oldu! Yangını gözyaşlarıyla izledi

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi üzerindeki 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evde eşi ve oğluyla olan Mehmet Toguç, biten mutfak tüpünü değiştirmek isterken gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için çakmak yaktı. Gaz sızıntısı olan tüp bir anda alev alarak yangına sebep oldu.

Yanan evi için dakikalarca gözyaşı döktü

Alevler balkondaki eşyalara da sıçrayınca aile bireyleri kendilerini güçlükle dışarı attı. Alevler kısa sürede diğer odalara yayılınca, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, Mehmet Toguç ve oğlu evlerinin kül oluşunu gözyaşları içerisinde izledi. Sık sık yere oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Toguç’u eşi teselli etmeye çalıştı.