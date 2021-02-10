Caca Bey Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda astronot kelimesinin Türkçe karşılığının bulunması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öneri olarakismini sundu. Vatandaşlarımız Cacabey nedir, Cacabey kimdir, Cacabey ne anlama gelir sorularının yanıtlarını arıyor.

Caca Bey, Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail’dir. Ceceli aşiretine bağlıdır. 1240 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Burada büyük hizmetler ortaya koyan Caca Bey, astronomi alanında önemli çalışmalarda bulundu. Yaptırdığı camilerde genel olarak matematik, kimya, fizik ve astronomi alanlarında öğrencilere eğitimler veriliyordu. Cacabey Medresesi ise astronominin doğduğu yer olarak kabul edilmektedir. O denemde en büyük astronomi okuluydu.