Cacabey kimdir?

Caca Bey Kimdir?
Caca Bey, Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail’dir. Ceceli aşiretine bağlıdır. 1240 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Burada büyük hizmetler ortaya koyan Caca Bey, astronomi alanında önemli çalışmalarda bulundu. Yaptırdığı camilerde genel olarak matematik, kimya, fizik ve astronomi alanlarında öğrencilere eğitimler veriliyordu. Cacabey Medresesi ise astronominin doğduğu yer olarak kabul edilmektedir. O denemde en büyük astronomi okuluydu.
Son Güncelleme: 10.02.2021 13:38