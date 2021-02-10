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Cacabey kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan astronot kelimesinin Türkçe karşılığı olması gerektiği önerisinde bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öneri olarak Cacabey ismini sundu. Vatandaşlarımız Cacabey nedir, Cacabey kimdir, Cacabey ne anlama gelir sorularının yanıtlarını arıyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:38
Cacabey kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda astronot kelimesinin Türkçe karşılığının bulunması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öneri olarak Cacabey ismini sundu. Vatandaşlarımız Cacabey nedir, Cacabey kimdir, Cacabey ne anlama gelir sorularının yanıtlarını arıyor.

Caca Bey Kimdir?

Caca Bey, Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail’dir. Ceceli aşiretine bağlıdır. 1240 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Burada büyük hizmetler ortaya koyan Caca Bey, astronomi alanında önemli çalışmalarda bulundu. Yaptırdığı camilerde genel olarak matematik, kimya, fizik ve astronomi alanlarında öğrencilere eğitimler veriliyordu. Cacabey Medresesi ise astronominin doğduğu yer olarak kabul edilmektedir. O denemde en büyük astronomi okuluydu.



Son Güncelleme: 10.02.2021 13:38
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CacabeyCacabey Kimdir
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