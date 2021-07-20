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Büyükşen Cinayetinde Perde Arkası Ortaya Çıktı

Müge Anlı ile tüm Türkiye tarafından öğrenilen Büyükşen cinayetinde gerçeklere ulaşıldı. Büşra ve Uğur Büyükşen’in şüpheli olduğu cinayet dosyasında katillerin başka isimler olduğu öğrenildi. Kiralık katillerin yanlış eve girmesi sonucu anne ve babasının öldürülmeleri şok etkisi yarattı.

20 Temmuz 2021 Salı 04:58
Büyükşen Cinayetinde Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Büyükşen cinayetiyle sezonu kapatan Müge Anlı, bu olayı tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Necla ve Metin Büyükşen’in ölümüne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Osman Büyükşen, çelişkili ifadelerde bulunan kardeşlerinin gözaltına alındığını görmüştü. Bu durum ise kardeşlerinden şüphelenmesine yol açmıştı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından üç kardeşte çok mutlu oldu. Özelliklede Hilal ve Osman Büyükşen’in mutluluğu gözlerinden okunmaktaydı. Peki kiralık katillerin amacı neydi?

Kiralık Katiller Yanlış Eve Girmiş

Tutulan katillerin Büyükşen ailesinin dairesine değil de yan daireye girmesi gerekiyordu. Kiralık katillerin yanlış daireye girmesi sonucu Büyükşen ailesinin saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Esra Taş isimli kadının sevgilisinin, anne ve babasını öldürtme planlarını yaptığı öğrenildi. Bunun nedeni ise kadının ailesinin evliliklerine müsaade etmemesi. Bunun üzerine Abdullah Başdemir’den destek alarak iki kiralık katil ile anlaşma sağladı. Ancak kiralık katillerin yanlış aileye saldırması sonucu ortalık karıştı. Durum böyle olunca yapılan soruşturmada katillerin neden Büyükşen ailesine saldırdığı bir süre anlaşılmadı.

Kiralık Katiller Tutuklandı

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin hayatlarına mâl olan olay sonrasında katillerin tutklandığı öğrenildi. Anne ve babalarının katilleri olan Zekeriya ve Mustafa Okşen’in hapse girmesinden sonra Büyükşen ailesi oldukça mutluydu. Yaşanan bu durum sonucunda kardeşlerinin bir ilgisinin olmadığını öğrenen Osman Büyükşen, bayramı kardeşleriyle birlikte geçireceklerini ifade etti.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:58
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Anahtar Kelimeler:
Büyükşen CinayetiNecla Ve Metin Büyükşen CinayetiKonyaMüge Anlı
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