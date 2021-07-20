Büyükşen Cinayetinde Perde Arkası Ortaya Çıktı

Büyükşen cinayetiyle sezonu kapatan Müge Anlı, bu olayı tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Necla ve Metin Büyükşen’in ölümüne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Osman Büyükşen, çelişkili ifadelerde bulunan kardeşlerinin gözaltına alındığını görmüştü. Bu durum ise kardeşlerinden şüphelenmesine yol açmıştı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından üç kardeşte çok mutlu oldu. Özelliklede Hilal ve Osman Büyükşen’in mutluluğu gözlerinden okunmaktaydı. Peki kiralık katillerin amacı neydi?
Kiralık Katiller Yanlış Eve Girmiş
Kiralık Katiller Tutuklandı
Necla ve Metin Büyükşen çiftinin hayatlarına mâl olan olay sonrasında katillerin tutklandığı öğrenildi. Anne ve babalarının katilleri olan Zekeriya ve Mustafa Okşen’in hapse girmesinden sonra Büyükşen ailesi oldukça mutluydu. Yaşanan bu durum sonucunda kardeşlerinin bir ilgisinin olmadığını öğrenen Osman Büyükşen, bayramı kardeşleriyle birlikte geçireceklerini ifade etti.