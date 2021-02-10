İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Büyücü Suriye çetesi çökertildi

Ankara’da yapılan operasyonda Suriyeli büyücü çetesi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda büyü yaparak insanları dolandıran 13 kişi polis ekiplerince emniyete götürüldü.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:52
Büyücü Suriye çetesi çökertildi
Takip Et:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında büyü yaparak insanları dolandırdığı tespit edilen Suriyeli çete çökertildi. 6 ay boyunca izlenilen çete Altındağ ilçesindeki bir büyü merkezinde yakalandı. Çete üyelerinin bir evi büyü merkezi haline getirdiği, insanlara burada para karşılığı muska yazma ve dua okuma gibi yöntemler kullanarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Suriyeli büyü çetesinin intenet sitesi açtıkları da ortaya çıktı. Bu site üzerinden özellikle Arap uyruklu kişilerle görüntülü konuştukları ortaya çıktı. Toplamda 15 farklı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Büyü merkezlerindeki çeşitli evrak ve eşyalara da el konuldu. Evlerde ele geçirilen bu eşyalar polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.



Son Güncelleme: 10.02.2021 13:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli BüyücülerBüyücüSuriye Büyü çetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cacabey kimdir?
Cacabey kimdir?
Tartıştığı arkadaşından 6 kurşun yedi!
Tartıştığı arkadaşından 6 kurşun yedi!
Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağına uymadı: Üzerinden hassas terazi ve uyuşturucu çıktı
Polis'in
Polis'in "dur" uyarısına uymadı, tabanca ve uyuşturucu olan çantayı denize fırlattı
Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Cantuğ Turay oynadığı diziler
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Öğretmen konusu nedir, dizi hangi yabancı diziden uyarlama?
Safir Mavi Filmi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Safir Mavi Filminin Konusu Nedir?
Günlük burç yorumları 9 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Dare Me yeni sezon olacak mı? Dare Me 2. sezon ne zaman?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Şubat 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.