Büyücü Suriye çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında büyü yaparak insanları dolandırdığı tespit edilen Suriyeli çete çökertildi. 6 ay boyunca izlenilen çete Altındağ ilçesindeki bir büyü merkezinde yakalandı. Çete üyelerinin bir evi büyü merkezi haline getirdiği, insanlara burada para karşılığı muska yazma ve dua okuma gibi yöntemler kullanarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Suriyeli büyü çetesinin intenet sitesi açtıkları da ortaya çıktı. Bu site üzerinden özellikle Arap uyruklu kişilerle görüntülü konuştukları ortaya çıktı. Toplamda 15 farklı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Büyü merkezlerindeki çeşitli evrak ve eşyalara da el konuldu. Evlerde ele geçirilen bu eşyalar polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.