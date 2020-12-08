Bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerinde şıklık yarışı!

2021 yılının gelmesine sayılı günler kalan Asgari Ücret bütçe görüşmeleri de yapılmaya başlandı. Mecliste yapılan görüşmelere milletvekillerinin ilgisi yüksek olurken şıklık konusunda da birbirleri ile yarıştıkları görüldü.

Vekiller şık kıyafetleri ile dikkat çekti

2021 bütçe görüşmeler devam ederken TBMM’de toplanan parti milletvekilleri bütçeye yönelik açıklamalarda bulundu. 12 gün süreceği belirlenen ilk görüşmelerde ilk sunum Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı.

Mecliste bulunan her partiye 1 saatlik konuşma süresi verilirken milletvekillerinin görüşmelere ilgisi dikkat çekti. Aynı zamanda görüşmeye gelen milletvekillerinin şıklıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Meclis doldu

Paylaşılan bütçe görüşmelerine katılımın yüksek olduğu dikkat çekerken Binali Yıldırım’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar pek çok ismin mecliste olması büyük ilgi uyandırdı.