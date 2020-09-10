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Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar bir şey yok

Katıldığı ev partisinin ardından pek çok kişinin korona olmasının ardından Buse İskenderoğlu'na da korona olup olmadığı soruldu.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:19
Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar bir şey yok
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Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü sebebi ile parti düzenleyen Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral çiftinin partisine katılanlardan korona virüse yakalananlar oldu.


Şeyma Subaşı, Ali Cem, Murat Dalkılıç ve Kerim Sabancı gibi ünlü isimlerin katıldığı partiye Buse İskenderoğlu da katılmıştı. Gazetecilerin virüse ilişkin sorusuna test yaptırdığını ve testin negatif çıktığı söyleyen Buse İskenderoğlu, partiden sonra birkaç gün kimse ile görüşmediğini de ekledi. İskenderoğlu ayrıca abartıldığı kadar bir şey olmadığını yalnızca birkaç kişide çıktığını da söyledi.



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
#buseiskenderoğlu#parti
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