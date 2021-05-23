Bursa’nın milyon dolarlık manzarası karavanlı ailelere kaldı!

Bursa’nın Mudanya ilçesi son zamanlarda karavancıların akınına uğradı. Koronavirüs salgını boyunca karavancıların tek adresi olan bölge denize sıfır olması ile oldukça beğeniliyor.

Birçok karavan bulunan bölgede vatandaşlar kendi aralarında komşu oldular. Pandemi sürecinde burada olduklarını ve keyif aldıklarını anlatan Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var. Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz.” dedi.





