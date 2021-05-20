Bursa’da zeytinyağı fabrikasında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Olay Bursa’ya bağlı İznik ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde Çakırca Mahallesi’nde bulunan ve Ayhan Sargın’a ait olduğu öğrenilen zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen İznik itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

İtfaiyenin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sebebi ile fabrika kullanılamaz hale geldi.