İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Bursa'da zeytinyağı fabrikasında yangın meydana geldi

Bursa'ya bağlı İznik ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sebebi ile fabrika kullanılamaz hale geldi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:48
Bursa'da zeytinyağı fabrikasında yangın meydana geldi
Takip Et:

Bursa’da zeytinyağı fabrikasında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Olay Bursa’ya bağlı İznik ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde Çakırca Mahallesi’nde bulunan ve Ayhan Sargın’a ait olduğu öğrenilen zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen İznik itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

İtfaiyenin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar başlatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sebebi ile fabrika kullanılamaz hale geldi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZeytinyağıFabrikasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Rüyada yılan sokması görmek görmek neye işaret eder? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları ve yorumları
Sihirli Annem dizisi Çilek karakterini kim canlandırıyor? Belinay Süvari biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı nedir? Osman Aydın nereli, yaşı kaç?
Tozkoparan İskender 23. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Beyaz'ın yeni programı Pişti hangi kanalda olacak?
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
21 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Mayıs Cuma at yarışı programı
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.